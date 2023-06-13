مقطع فيديو متداول لمشاجرة جماعية في مكة.. والسلطات السعودية تتحرك (فيديو)

أعلن الأمن العام السعودي أن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية، تم تداول مقطع فيديو لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان لها، أوضحت الداخلية السعودية أن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على سبعة مقيمين ووافد زائر ظهروا في محتوى فيديو متداول أثناء مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة لخلاف سابق بينهم .

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (8) أشخاص إثر مشاجرة جماعية pic.twitter.com/FuOCaXFSd9 — الأمن العام (@security_gov) June 13, 2023

المصدر: RT