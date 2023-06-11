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مشاهد مخيفة وصادمة لمشاجرة في الأردن تخللها دهس متعمد وأسفرت عن قتلى وجرحى.. (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشاهد مخيفة وصادمة لمشاجرة في الأردن تخللها دهس متعمد وأسفرت عن قتلى وجرحى.. (فيديو)
Globallookpress
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شهدت منطقة كريمة في مدينة إربد الأردنية شجارا عنيفا سقط خلاله قتيل وعدد من الإصابات وذلك جراء تعرضهم لحادث دهس.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني بوفاة رجل أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص إثر تعرضهم لحادث دهس خلال مشاجرة في منطقة كريمة بإربد.

وأوضح المصدر لـ"عمون"، أن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص وتم فضها والقاء القبض على الأطراف بمن فيهم الذي قام بالدهس، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

المصدر: "عمون"

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