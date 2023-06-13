حادث مروّع في مصر يودي بحياة 15 شخصا (صور)

وقع حادث مروع على الطريق الصحراوي في الصف بمصر، تسبب في مقتل 15 شخصا وإصابة 2، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وكشفت التحريات الأولية لحادث صحراوي الصف، أن السرعة الزائدة من سائق الميكروباص وراء الحادث بعدما اصطدم من الخلف لتريلا كانت متوقفة على جانب الطريق فيما يتم التحقيق مع سائق التريلا لمعرفة تفاصيل الحادث .

ولقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرون إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الصحراوي فى منطقة الصف وتم نقل المتوفين و المصابين الي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في الطريق الصحراوي في الصف بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 15 شخصا و إصابة 2 أخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

المصدر: اليوم السابع