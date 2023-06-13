الأردن.. تحذيرات من رياح قوية في مناطق الجنوب (فيديو)

حذرت إدارة الدوريات الخارجية الأردنية السائقين من الرياح القوية في مناطق بالجنوب، مثل الأبيض والزميلة ومثلث محي /الحسا.

ودعت الإدارة في تحذيرها عبر إذاعة الأمن العام، إلى ضرورة الحذر والانتباه الشديد مع بدايات حركة رياح قوية ومثيرة للغبار، مشيرة إلى أن الرؤية الأفقية واضحة حتى الآن.

الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام : ضرورة الحذر والانتباه الشديد مع بدايات حركة رياح قوية مثيره للغبار في مناطق الأبيض والزميلة ومثلث محي /الحسا والرؤية الأفقية واضحة.#الأردن#الأمن_العامpic.twitter.com/LGpDy419uA — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 13, 2023

وتشهد مناطق في محافظات الجنوب حالة من عدم الاستقرار الجوي، يرافقها هطول أمطار وأجواء مغبرة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر: RT