مصر تنشئ 4 سدود في جنوب السودان

أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن مصر ستعمل على إنشاء 4 سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية في جنوب السودان.

وأضاف خلال لقائه مع نظيره الجنوب سوداني بال ماي دينج، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يجري تنفيذ 8 محطات لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان، والحفاظ على الصحة العامة، وكذلك إنشاء 4 سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي ستُسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وبالتالي العمل على استقرار المواطنين، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

كما أكد حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من خلال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية، مشيرًا إلى الاتفاق على زيادة أعداد الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان في الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنويًا.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتي ستصبح نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، ووضع الخطط الموضوعة سابقًا حيز التنفيذ خاصة بالقارة الإفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الإفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولًا لتحقيق رؤية المياه 2023 وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

كما صرح بأنه سيتم افتتاح المركز الإفريقي PAN AFRICAN للمياه والتكيف مع المناخ لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف والذي سيكون منبرا مهما للكوادر الفنية من جنوب السودان الشقيق لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

المصدر: RT