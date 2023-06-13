سفير روسيا عن زيارة السيسي المحتملة لروسيا.. والتعاون العسكري بين الجيشين الروسي والمصري (فيديو)

تحدث السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، عن احتمالية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا خلال قمة "روسيا - إفريقيا" المقرر لها نهاية شهر يوليو.

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وقال السفير الروسي في حديث لـRT، حول احتمالية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي إن: "هذا اللقاء يمكن أن يعقد، ليس لدينا معلومات وافية يمكن الإعلان عنها، ولكننا نتمنى أن نرى الرئيس المصري في قمة (روسيا - إفريقيا) المقرر لها شهر يوليو القادم في مدينة سان بطرسبورغ".

وأوضح السفير الروسي: "نحن سعداء دوما برؤية الرئيس المصري في روسيا، ونتمنى أن تعطي الاتصالات على أعلى مستوى دفعا جديدا للعلاقات بين البلدين".

وفيما يخص التعاون العسكري التقني بين الجيشين الروسي والمصري، أكد السفير الروسي أن مصر وروسيا تتعاونان بشكل وثيق ونقوم بمناورات عسكرية بشكل منتظم، بين الأساطيل العسكرية، والقوات الجوية وغيرها من القوات.

وتابع: "ولذلك نرى أن مصر مهتمة بالتعاون العسكري التقني، وروسيا أيضا مهتمة بالتعاون الوثيق مع مصر وترى أنها الشريك الموثوق في الشرق الأوسط".

المصدر: RT