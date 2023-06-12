مسؤول مصري يكشف لـRT موعد عودة السياحة والطيران التركي إلى مصر

أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصر محمد عثمان محمد عثمان، أهمية عودة السياحة والطيران التركي إلى مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيزيد حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.

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وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـRT، أن هناك اتفاقا مبدئيا مع الجانب التركي على عودة رحلات الطيران التركي إلى الأقصر وأسوان ولكن وفقا لتوقيتات تتناسب مع رحلات "النيل كروز"، مشيرا إلى أن المراكب النيلية لها أيام محددة.

وأشار إلى أن عودة الطيران التركي تفتح الباب أمام المزيد من حركة السياحة الوافدة من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن السائحين اليابانيين كانوا يصلون إلى مصر عن طريق الطيران التركي والقطري.

وكشف أن وصول أول رحلات الطيران التركي إلى الأقصر وأسوان سيكون في الاسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيزيد من معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف أنه في أكتوبر المقبل سيكون هناك وصول 23 من العاملين بقطاع السياحة والشركات التركية والصحفيين الأتراك، حيث سيتم تنظيم ورشة عمل لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السياحة التركية مهمة إلى مصر، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من السائحين الأتراك، فضلا عن الروابط القوية التي تربط الشعبين المصري والتركي، كما يوجد 4 ملايين مصري من أصل تركي يعيشون في مصر.

المصدر: RT