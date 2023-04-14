لأول مرة.. مصر وتركيا تعلنان عن خطط كبرى وسيارة تركية قد تظهر في القاهرة

تستعد مصر وتركيا للتعاون لأول مرة في مجال الإعلام، حيث اقترح وزير الخارجية التركي على نظيره المصري التعاون بين الوكالات الرسمية في البلدين.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه اقترح خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري، التعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، وابرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، والتلفزيون المصري.

كما أشار إلى أنه اقترح على شكري عودة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" إلى مصر، وأفاد أنهما بحثا آفاق التعاون في مجالات الاتصال والثقافة والسياحة.

وحول اصطحابه شكري بسيارة توغ التركية الكهربائية المحلية من مقر الوزارة أمس، أفاد تشاووش أوغلو أن نظيره المصري أبدى اعجابه بالسيارة و"وجدها مرفهة ومريحة للغاية".

ولفت إلى أنه بحث موضوع السيارة "توغ" مع نظيره خلال حديثهما على مائدة الإفطار الرمضاني، مشيرا إلى إمكانية تصديرها إلى مصر مستقبلا.

المصدر: الأناضول