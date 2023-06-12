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مصدر أمني عراقي يكشف لـRT تفاصيل مقتل أحد أخطر "المجرمين"

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مصدر أمني عراقي يكشف لـRT تفاصيل مقتل أحد أخطر
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، تفاصيل مقتل أحد أخطر "المجرمين" جنوبي البلاد.

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وقال المصدر لـRT إن "قوة من وزارة الداخلية قتلت فجر الجمعة أحد أبرز وأخطر المجرمين في محافظة ميسان في عملية أمنية نوعية".

وأضاف أن "المجرم الذي قتل يدعى (سيد جعفر) قاوم القوة التي تحركت لاعتقاله، ومعه شقيقه وابنه، حيث لا يقلان خطورة عنه".

وأشار إلى أن "المجرم قتل خلال اشتباك مع القوات الأمنية، ويعد من أشهر تجار المخدرات ويؤمن المأوى للمجرمين من محافظات البصرة وذي قار وميسان".

وتابع أن "المقتول كان يهدد القوات الأمنية ويهدد الشركات الاستثمارية العاملة في ميسان، ويعمل بشكل مستمر على ابتزازها".


المصدر: RT

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