البرلمان العراقي يقر موازنة مالية لثلاث سنوات بقيمة 150 مليار دولار

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب صوت على موازنة مالية عامة لثلاث سنوات.

وذكر مراسلنا أن مجلس النواب العراقي صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 بقيمة 150 مليار دولار.

وأضاف، أن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مجلس النواب العراقي موازنة مالية لأكثر من عام.

وأشار إلى أن جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة استمرت حتى فجر اليوم.

المصدر: RT