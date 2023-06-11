قتلوا رجل أمن وحرقوا جثمانه.. إعدام 3 سعوديين أسسوا خلية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ حكم القتل حدا بجانيين سعوديين، والقتل تعزيرا لمواطن أخر.

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وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر "أقدم كل من: عبدالملك بن فهد بن عبدالرحمن البعادي، ومحمد بن خالد بن سعود العصيمي، ومحمد بن عبدالرحمن بن طويرش الطويرش - سعوديو الجنسية- على تأسيسهم لخلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسترهم على عدد ممن يحملون الفكر الإرهابي وعلى مخططاتهم الإرهابية، وحيازتهم أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، معتنقين للمنهج التكفيري، ومبايعتهم زعيم أحد التنظيمات الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المتهم الأول قام بالاتفاق والتخطيط لاستهداف أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمدا وعدوانا وإشرافه على ذلك، وقيام الثاني بقتله بإطلاق النار عليه، وقيام الثالث بحرق جثمانه وإشعال النار في سيارة الدورية الأمنية"، حسبما نقلت الوكالة السعودية.

تنفيذ حُكم القتل حداً بجانيين، والقتل تعزيراً لآخر في منطقة الرياض لإقدامهم على تأسيس خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسترهم على عدد من الإرهابيين ومخططاتهم الإرهابية، وحيازتهم أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، وقيامهم بالاتفاق… pic.twitter.com/jsSuAJovJa — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 11, 2023

وأكدت الوزارة أنه "بإحالتهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم على الأول والثاني بإقامة حد الحرابة، على أن يكون ذلك بقتلهما، والحكم بقتل الثالث تعزيرا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين: عبدالملك بن فهد بن عبدالرحمن البعادي، ومحمد بن خالد بن سعود العصيمي، والقتل تعزيرا بالجاني محمد بن عبدالرحمن بن طويرش الطويرش، الأحد، بمنطقة الرياض".

المصدر: واس