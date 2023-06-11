مسؤول مصري يقدم واجب العزاء لوالد السائح الروسي الذي هاجمه القرش (صور)

قدم اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظ البحر الأحمر، واجب العزاء ليوري فوبوف، والد السائح الروسي الذي تعرض منذ يومين لحادث هجوم سمكة القرش.

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وعرض السكرتير العام للمحافظة على والد الراحل كافة سبل المساعدة، بعد أن نقل له تعازي اللواء، عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مؤكدا على أن مثل هذه الحوادث العارضة والنادرة الحدوث لن تعكر صفو العلاقة الروسية المصرية.

وأضاف بنداري بأن محافظة البحر الأحمر قامت بعملية تمشيط للشواطئ بدء من الجونة شمالا وحتى منطقة مكادي جنوبا، للتأكد من خلو منطقة السباحة من أي قروش أخرى، مضيفا بأن عملية التمشيط تمت من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية من حماية الشواطئ والمحميمات وغيرها.

من جانبه، أكد والد الراحل على أن ما أصاب ابنه هو قضاء وقدر ويحدث في جميع أنحاء العالم، مشيدا بالأمن والأمان الذي تشهده مدينة الغردقة.

وأعرب عن رفضه أن يتم المتاجرة بالحادثة، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المدينة، كما قدم الشكر إلى سكرتير عام المحافظة على زيارته لتقديم واجب العزاء.

في غضون ذلك، قال فيكتور فوربوف، القنصل العام الروسي، إن الموضوع حادث عارض وأن مثل هذه الحوادث تحصل بجميع دول العالم الساحلية والشاطئية.

وحضر واجب العزاء فيكتور فوربوف، القنصل العام الروسي بالغردقة، والأستاذة ماجدة حنا مدير مكتب الوزارة بالبحر الأحمر.

المصدر: RT