 
مباشر

في مشهد لافت.. 1220 طائرة درون تضيء سماء الأردن (فيديو+ صور)

أخبار العالم العربي

في مشهد لافت.. 1220 طائرة درون تضيء سماء الأردن (فيديو+ صور)
1220 درون تضيء سماء عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhf3

في مشهد لافت أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أضاءت 1220 طائرة درون سماء العاصمة الأردنية عمان، احتفاء بالمناسبات الوطنية.

ونظمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، مساء أمس السبت، استعراضا جويا باستخدام 1220 طائرة مسيرة "درون"، احتفاء بعيد الاستقلال الـ77، ومئوية إطلاق مسمى الجيش العربي على القوات المسلحة، وعيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

المصدر: بترا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا