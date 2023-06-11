في مشهد لافت.. 1220 طائرة درون تضيء سماء الأردن (فيديو+ صور)

في مشهد لافت أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أضاءت 1220 طائرة درون سماء العاصمة الأردنية عمان، احتفاء بالمناسبات الوطنية.

ونظمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، مساء أمس السبت، استعراضا جويا باستخدام 1220 طائرة مسيرة "درون"، احتفاء بعيد الاستقلال الـ77، ومئوية إطلاق مسمى الجيش العربي على القوات المسلحة، وعيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنظم استعراضا جويا في سماء العاصمة عمان يضم 1220 طائرة درون

احتفاء بمئوية إطلاق مسمى #الجيش_العربي على القوات المسلحة، و #عيد_الجلوس_الملكي ، وذكرى #الثورة_العربية_الكبرى و #يوم_الجيش

تصوير و مونتاج أحمد عبدو #بتراpic.twitter.com/gGHr4E2WjC — Jordan News Agency (@Petranews) June 10, 2023

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنظم استعراضا جويا في سماء العاصمة عمان يضم 1220 طائرة درون

احتفاء بمئوية إطلاق مسمى #الجيش_العربي على القوات المسلحة، و #عيد_الجلوس_الملكي ، وذكرى #الثورة_العربية_الكبرى و #يوم_الجيش

تصوير أحمد عبدو #بتراpic.twitter.com/8jF4T1p4Gi — Jordan News Agency (@Petranews) June 10, 2023

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنظم استعراضا جويا في سماء العاصمة عمان يضم 1220 طائرة درون

احتفاء بمئوية إطلاق مسمى #الجيش_العربي على القوات المسلحة، و #عيد_الجلوس_الملكي ، وذكرى #الثورة_العربية_الكبرى و #يوم_الجيش

تصوير عوض الطويل و محمد أبو كف #بتراpic.twitter.com/YWHRuqkR3n — Jordan News Agency (@Petranews) June 10, 2023

المصدر: بترا