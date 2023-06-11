تفاعل كبير مع صورة إعلامي سعودي شهير بصحبة "الحسناء الكرواتية" في اسطنبول!

أثارت صورة الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، بصحبة ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، في اسطنبول، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر الإعلامي السعودي الصورة، أمس السبت، على صفحته الرسمية في موقع تويتر، حيث كان حاضرا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ناديي مانستشر سيتي وإنتر ميلان، التي أقيمت في تركيا.

وعلق الفريان "الله يغربلها يا ساتر"، لتحصد الصورة ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، قبل أن يقوم بحذفها.

وظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، "نجمة" مونديال قطر، في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة اسطنبول، الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ونشرت كنول، المثيرة للجدل بإطلالاتها الفاضحة، مقاطع فيديو وصورا لها عبر صفحتها على انستغرام، مثيرة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

#دوري_الابطال شاهد .. #الفريان يلتقط صورة بجانب ملكة جمال كرواتيا قبل نهائي أبطال أوروبا في إسطنبول ويعلق: الله يغربلها ياساتر pic.twitter.com/sCGqH7JxJd — ناصر العلياني ( ابودانه ) (@nasserhq66) June 10, 2023

وحظيت "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية"، بشعبية كبيرة خلال وجودها في قطر في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وجذبت الأنظار بإطلالاتها خلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر.

تجدر الإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، بعد تغلبه على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي".

مليون مبروك للشيخ منصور بن زايد ال نهيان كأس الابطال pic.twitter.com/kOu25HuPY1 — الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) June 11, 2023

شفت تغريدات الفريان وانصدمت ياساتر ستيني وبهالعقلية الله يرزقنا حسن الخاتمة بس — سعود (@SaudDec) June 11, 2023

الفريان انا اشهد انه ذيبان https://t.co/uonDirqsi7 — الفارس (@Z9aY1sVOXxHKgWm) June 11, 2023

هذا وهو الفريان! كبيرههم الذي علمههم السحر! والخافي اعظم 😂🤣🤣 https://t.co/QlLJzbEJgt — محدثتكم روآن…🧠 (@D_ast6) June 10, 2023

وش ذا يا الفريان https://t.co/4PpGHNoUhE — Genius (@_EPZ) June 11, 2023

المصدر: RT