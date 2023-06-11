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تفاعل كبير مع صورة إعلامي سعودي شهير بصحبة "الحسناء الكرواتية" في اسطنبول!

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تفاعل كبير مع صورة إعلامي سعودي شهير بصحبة
إيفانا نول
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أثارت صورة الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، بصحبة ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، في اسطنبول، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر الإعلامي السعودي الصورة، أمس السبت، على صفحته الرسمية في موقع تويتر، حيث كان حاضرا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ناديي مانستشر سيتي وإنتر ميلان، التي أقيمت في تركيا.

وعلق الفريان "الله يغربلها يا ساتر"، لتحصد الصورة ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، قبل أن يقوم بحذفها.

وظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، "نجمة" مونديال قطر، في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة اسطنبول، الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ونشرت كنول، المثيرة للجدل بإطلالاتها الفاضحة، مقاطع فيديو وصورا لها عبر صفحتها على انستغرام، مثيرة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وحظيت "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية"، بشعبية كبيرة خلال وجودها في قطر في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وجذبت الأنظار بإطلالاتها خلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر.

تجدر الإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، بعد تغلبه على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي".

المصدر: RT

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