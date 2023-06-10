وزيرا خارجية إيران وسوريا يناقشان أهم التطورات العربية

ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السوري فيصل المقداد اليوم السبت، أهم التطورات الجارية على الساحة العربية.

وفي اتصال هاتفي، أبلغ الوزيران التحيات الحارة لمسؤولي كلا البلدين، وناقشا آخر التطورات في العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة.

وحسب وكالة "فارس"، أطلع وزير الخارجية السوري نظيره الإيراني على الانفتاح الذي طرأ على العلاقات بين دمشق والدول العربية والمشاركة الإيجابية للرئيس السوري بشار الأسد في اجتماع زعماء الدول الأعضاء في اتحاد الجامعة العربية.

من جهته، هنأ أمير عبد اللهيان نظيره السوري بمناسبة النجاحات التي حققتها بلاده في الآونة الأخيرة، معتبرا هذه التطورات بأنها إيجابية وبناءة.

هذا ولفت الجانبان إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا ونتائجها الإيجابية، مؤكدا إرادة كلا البلدين لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

المصدر: "فارس"