أهم بنود بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة بالرياض. فما هي أبرز بنود البيان الختامي للاجتماع؟

إيران:

الإلتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، ومواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية.

دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

الترحيب بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية.

اليمن:

التأكيد على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة.

التأكيد على دعم سيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

التشديد على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد.

القضية الفلسطينية وإسرائيل:

تأكيد الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين.

التشديد على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.

التأكيد على دور الأردن في الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

التشديد على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين.

سوريا:

الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

تأكيد الدعم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا.

التشديد على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخليا.



العراق:

الترحيب بمشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.

التأكيد على أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، لضمان استفادة الشعب من الموارد الطبيعية للبلاد.

دعم عراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.



السودان:

قلق إزاء اندلاع القتال في السودان، وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

التأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

التشديد على عدم وجود حل عسكري لإنهاء الصراع.

المصدر: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي