أهم بنود بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
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عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة بالرياض. فما هي أبرز بنود البيان الختامي للاجتماع؟
إيران:
- الإلتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، ومواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية.
- دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
- الترحيب بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية.
اليمن:
- التأكيد على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة.
- التأكيد على دعم سيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.
- التشديد على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد.
القضية الفلسطينية وإسرائيل:
- تأكيد الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين.
- التشديد على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.
- التأكيد على دور الأردن في الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
- التشديد على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين.
سوريا:
- الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.
- تأكيد الدعم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا.
- التشديد على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخليا.
العراق:
- الترحيب بمشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
- التأكيد على أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، لضمان استفادة الشعب من الموارد الطبيعية للبلاد.
- دعم عراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.
السودان:
- قلق إزاء اندلاع القتال في السودان، وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
- التأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
- التشديد على عدم وجود حل عسكري لإنهاء الصراع.
المصدر: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي