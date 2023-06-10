مصادر لـ"RT": عدد كبير من قوات الدعم السريع انسحب من الخرطوم

أفادت مصادر خاصة لقناة "ٌRT" أن عددا كبيرا من عناصر مقاتلة تابعة لقوات الدعم السريع انسحبت من العاصمة السودانية وتوجهت غربا بطريق ال ـ40 شمال غرب مدينة أم درمان صوب إقليم دارفور

وتأتي هذه الخطوة في ظل هدنة الـ 24 المبرمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت المصادر ذاتها إن أغلب السيارات المنسحبة هي سيارات مدنية لا عسكرية قد تكون من السيارات المنهوبة.

وأفاد مصدر من شرق دارفور امتنع عن كشف اسمه لتحفظات أمنية، بأن مئات السيارات المدنية التي تصل إلى المدينة تدخل ليلا وسط احتفاء من أسر المقاتلين بعودة أبناءهم سالمين.

ووفقا لنفس لمصدر فإن شرق دارفور التي لم تشهد أحداث أمنية منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع أصبحت شبه سوق لهذه السيارات المنهوبة.

المصدر: RT