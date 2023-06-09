تطورات جديدة في قضية منع الابتعاث من دولة خليجية إلى مصر والأردن

أعلن 12 نائبا في مجلس الأمة الكويتي اعتراضهم على قرار وزارة التربية وقف الابتعاث للطلبة للاختصاصات الطبية إلى كل من مصر والأردن، مطالبين وزير التربية حمد العدواني بسحب القرار.

وحسبما ذكرت صحيفة "القبس"، فقد شملت قائمة النواب المعترضين على القرار كلا من فلاح الهاجري، ومتعب الرثعان، ومحمد المهان، وخالد الطمار، وعبد الهادي العجمي، ومحمد الرقيب، ومبارك الطشة، وماجد المطيري، وعبد الله فهاد، ومحمد هايف، وبدر سيار، وبدر العنزي.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التربية الكويتي حمد العدواني، قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن، حيث نص القرار "على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) إلى كل من مصر والأردن، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023-2024".

المصدر: "القبس"