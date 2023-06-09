عقب التوتر على الحدود.."وحدة الرضوان" في "حزب الله" اللبناني تقلق إسرائيل مؤخرا

تشغل وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني (وحدة النخبة)، بال إسرائيل مؤخرا، وفق ما تطرقت إليه وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، عقب التوتر التي شهدته الحدود اللبنانية الجنوبية.

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هذا وأفاد تقييم أمني للاستخبارات الاسرائيلية تحدثت عنه وسائل إعلام عبرية،

بأن قوات الرضوان (حزب الله) متواطئة اليوم في انتهاك الوضع عند السياج الحدودي في مزارع شوبا (شبعا).

ويأتي ذلك بعد أن شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية اليوم، استنفارا أمنيا متبادلا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.

من جانبها، أرسل الجيش اللبناني وقوات اليونفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي المحتلة جنوبي لبنان.

في حين ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT