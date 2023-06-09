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مسؤول أمريكي يشمت في روسيا بصورة بعد التهام سمكة قرش لأحد مواطنيها في مصر

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي يشمت في روسيا بصورة بعد التهام سمكة قرش لأحد مواطنيها في مصر
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سخر كبير المستشارين السياسيين في اللجنة الأمريكية للأمن والتعاون في أوروبا بول ماسارو، من التهام سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية لمواطن روسي.

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مصر.. فيديو متداول للحظة التهام سمكة قرش لسائح في الغردقة

ونشر بول ماسارو صورة عبر حسابه على تويتر قائلا: "أفضل ما رأيته اليوم".

وكانت السفارة الروسية في مصر قد قالت في بيان لها: "في 8 يونيو توفي رجل نتيجة هجوم سمكة قرش في منطقة دريم بيتش (الغردقة)، وفي هذا الصدد ، نطلب من المواطنين الروس اليقظة وتوخي الحذر أثناء التواجد في الماء".

وطالبت السفارة المواطنين بالالتزام الصارم بالحظر المفروض على السباحة والغوص الذي فرضته السلطات المصرية، والالتزام الصارم بالإشارات الواردة من موظفي الفندق وخفر السواحل.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية في بيان لها أن الرجل الذي التهمته سمكة القرش روسي الجنسية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة هجوم سمكة قرش على رجل في مياه الغردقة بمصر وقتله، حيث نشر فيديوهات أخرى تكشف عن اصطياد سمكة القرش من نوع "تايغر".

المصدر: RT

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