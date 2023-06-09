السيسي يقدم عرضا لموزمبيق

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها خبرات جيدة في مجال المشروعات المختلفة وخلال الـ 8 سنوات الماضية كان لها خطة استراتيجية طويلة متطورة.

إقرأ المزيد

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي "هناك 5 آلاف شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع تقديم خبراتها إلى دولة موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربة في المجالات المختلفة إن كان هذا الأمر يناسبها".

وتابع "مصر تقوم عبر شركة المقاولين العرب ببناء سد جوليوس نيريري في تنزانيا وهو سد ضخم جدا، ولدينا الخبرات لعمل أي شيء قد يكون فيه فائدة تعود بالنفع على موزمبيق".

وأكد الرئيس المصري "بحثنا مع الرئيس الموزمبيقي ما يمكن تقديمه من مساعدة في المنطقة التي تشهد شكلا من أشكال الإرهاب في المستوى الصحي، وهذا الأمر سنكون مهتمين بالتنسيق فيه مع وزارة الصحة في موزمبيق لنرى ما يمكننا أن نقدمه في هذا المجال".

المصدر: وكالات