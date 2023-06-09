وفاة مفكر مصري شهير في قطر هرب بعد ثورة 2013

توفي صباح اليوم الجمعة 9 يونيو 2023، الكاتب الدكتور محمد الجوادي، أستاذ أمراض القلب، والمفكر السياسي الذي هرب إلى قطر في أعقاب ثورة يونيو 2013.

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي إلى الأمة العربية والإسلامية علما من أعلامها، فقد كانت له جهوده العلمية الموسوعية في شتى مناحي العلوم الإنسانية، ننعي الدكتور #محمد_الجوادي الذي وفاته المنية فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

خالص العزاء لأسرته خاصة وكافة متابعيه ومحبيه

اللهم… pic.twitter.com/vwvYWsIJel — د . محمد الجوادي (@GwadyM) June 9, 2023

ونشرت صفحة الجوادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبر الوفاة، قائلة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إلى الأمة العربية والإسلامية علما من أعلامها، فقد كانت له جهوده العلمية الموسوعية في شتى مناحي العلوم الإنسانية، ننعى الدكتور محمد الجوادي الذي وفاته المنية فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض، خالص العزاء لأسرته خاصة وكافة متابعيه ومحبيه، اللهم ارحمه رحمة واسعة وتقبله في عبادك الصالحين.

يذكر أنه في عام 2019، أسقط مكتب مجمع اللغة العربية في مصر عضوية محمد محمد الجوادي، اعتبارا من الدورة الحادية والثمانين، نظرا لتصريحاته المسيئة ضد مصر وانشغاله بأعمال خارج البلاد، وهي أمور تتنافى مع عضوية المجمع.

وتم رفع القرار إلى الرئيس المصري لإصدار قرار بسقوط عضوية المذكور.

وينتمى محمد الجوادي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو يعيش خارج البلاد منذ سنوات، وهو من مواليد 1958، عمل بكلية الطب جامعة الزقازيق، وهو عضو بمجمع اللغة العربية منذ عام 2003.

هرب محمد الجوادي من مصر عقب سقوط حكم الإخوان إلى قطر، ومن هناك صار دائم الظهور والهجوم على مصر.

على الجانب الآخر، أثار إعلان وفاة المفكر المصري، محمد الجوادي، والذي يلقبه متابعوه بـ"أبو التاريخ" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط استشهاد بمقاطع فيديو من مقابلات وآراء سابقة له.

المصدر: RT