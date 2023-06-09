بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل غاز على أهالي بلدتين لبنانيتين

ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل غازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم، ووضع أسلاكا شائكة بهدف ضم أجزاء من أراض لبنانية في المناطق المتنازع عليها.

أفاد مراسل RT بأن هناك استنفارا أمنيا متبادلا على الحدود جنوبي لبنان، فيما أرسل الجيش اللبناني وقوات اليونفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي المتنازع عليها جنوب لبنان

"قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية باتجاه أهالي #كفرشوبا الذين تجاوزوا الشريط الشائك الذي زرعه الاحتلال".



مراسل #الميادين عباس الصباغ #لبنان@abbas_sabbaghpic.twitter.com/Od4RDBviNm — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 9, 2023

وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي.

قوات الاحتلال تستقدم دبابة ميركافا خلال المواجهات مع أهالي بلدة #كفرشوبا.#لبنانpic.twitter.com/MMBsZEkEib — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 9, 2023

هذا ويسيطر هدوء حذر عند الحدود وسط استنفار أمني متبادل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.

وقال جيش اللبناني في تغريدة على "تويتر": "ننفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي".

الجيش ينفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/UTqCl6cyTR — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 9, 2023

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "أعمال شغب اندلعت قبل قليل في منطقة جبل روس على الحدود اللبنانية حيث قام بعض المشاغبين بمحاولة تهريب العائق الأمني وألقوا الحجارة نحو قوة عسكرية كانت تعمل هناك".

وأضاف: "لقد ردت القوات مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات"، مشددا على أن "جيش الدفاع لن يسمح بخرق سيادة دولة إسرائيل".

من جهته، قال الناطق الرسمي بإسم قوة "اليونيفيل"أندريا تيننتي إن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض، وقد كانوا على الأرض منذ البداية لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ولإرساء الهدوء والمساعدة في تخفيف حدة التوتر".

وحث كافة الأطراف على "استخدام آليات التنسيق التي نضطلع بها بشكل فعال لمنع سوء الفهم والانتهاكات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "اليونيفيل على اتصال بالأطراف وتسعى جاهدة لإيجاد حلول. وندعو كلا الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر على طول الخط الأزرق".

المصدر: RT