واقعة مؤسفة في مصر تكشف عن هواية مارسها علاء مبارك منذ 36 عاما

علق علاء مبارك على واقعة وفاة سائح روسي في الغردقة بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش، كاشفا عن هواية مارسها قبل 36 عاما، وملقيا الضوء على أسباب مثل ذلك الهجوم.

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وقال نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تغريدة على صفحته في "تويتر": "تكررت حوادث هجوم سمك القرش في مياه البحر الأحمر على مدار السنوات السابقة آخرها حادث اليوم المؤسف في الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور، كنت أمارس رياضة الغوص منذ عام 1987 وشاهدت أسماك القرش عدة مرات أثناء الغوص والتي قليلا ما تهاجم الغطاسين لكن الخطورة تأتي عندما تسبح على سطح الماء.."

وأضاف "ومن أسباب هذه الهجمات وتحدثنا فيها كثيرا من زمان أن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذب الأسماك وهذا يجذب ويغير من سلوك سمك القرش أيضا ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي له تأثير على سلوك سمك القرش وأعتقد من أهم الأسباب هي عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود وده يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطئ للبحث عن طعام بديل.."

تكررت حوادث هجوم سمك القرش فى مياه البحر الاحمر على مدار السنوات السابقة اخرها حادث اليوم المؤسف فى الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور ، كنت امارس رياضة الغوص منذ عام ١٩٨٧ وشاهدت أسماك القرش عدة مرات اثناء الغوص والتى قليلاً ما تهاجم الغطاسين لكن… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 8, 2023

وتابع علاء "بالمناسبة الحل مش اننا نفرح ونهلل بقتل سمكة القرش المتسببة في الحادث لان البحر مليان قروش، النصيحة العامة بالنسبة للسباحة في البحر الاحمر ان تسبح في مكان يكون عندك طول فيه لان لا قدر الله تستطيع الخروج بسرعة من المياه، وربنا يسترها على الجميع".

وفي وقت سابق، هاجمت سمكة قرش من نوع "النمر" سائحا روسيا على أحد الشواطئ الغردقة، وقامت بالتهامه.

هو من سنوات قبل ٢٠٠٨ حدث هجوم القرش على اشخاص فى شرم الشيخ وفعلاً تم الاستعانة بخبراء اجانب لدراسة اسباب الهجوم المتكرر فى هذه الفترة وتم الاجتماع في شرم وتوصلوا فعلا ان بعض السفن القت خراف نافقة فى البحر و بعضها جاءت بالقرب من الساحل وده كان من الاسباب الرئيسية فى هجمات سمك… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 8, 2023

المصدر: RT