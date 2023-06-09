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واقعة مؤسفة في مصر تكشف عن هواية مارسها علاء مبارك منذ 36 عاما

مجتمع

واقعة مؤسفة في مصر تكشف عن هواية مارسها علاء مبارك منذ 36 عاما
علاء مبارك
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علق علاء مبارك على واقعة وفاة سائح روسي في الغردقة بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش، كاشفا عن هواية مارسها قبل 36 عاما، وملقيا الضوء على أسباب مثل ذلك الهجوم.

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الكشف عن سبب مهاجمة سمكة قرش لسائح روسي

وقال نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تغريدة على صفحته في "تويتر": "تكررت حوادث هجوم سمك القرش في مياه البحر الأحمر على مدار السنوات السابقة آخرها حادث اليوم المؤسف في الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور، كنت أمارس رياضة الغوص منذ عام 1987 وشاهدت أسماك القرش عدة مرات أثناء الغوص والتي قليلا ما تهاجم الغطاسين لكن الخطورة تأتي عندما تسبح على سطح الماء.."

وأضاف "ومن أسباب هذه الهجمات وتحدثنا فيها كثيرا من زمان أن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذب الأسماك وهذا يجذب ويغير من سلوك سمك القرش أيضا ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي له تأثير على سلوك سمك القرش وأعتقد من أهم الأسباب هي عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود وده يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطئ للبحث عن طعام بديل.."

وتابع علاء "بالمناسبة الحل مش اننا نفرح ونهلل بقتل سمكة القرش المتسببة في الحادث لان البحر مليان قروش، النصيحة العامة بالنسبة للسباحة في البحر الاحمر ان تسبح في مكان يكون عندك طول فيه لان لا قدر الله تستطيع الخروج بسرعة من المياه، وربنا يسترها على الجميع".

وفي وقت سابق، هاجمت سمكة قرش من نوع "النمر" سائحا روسيا على أحد الشواطئ الغردقة، وقامت بالتهامه. 

المصدر: RT

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