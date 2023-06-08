"مسام" يعلن إتلاف 1519 لغماً وعبوة ناسفة في محافظة تعز اليمنية.

قام مشروع "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، بعملية إتلاف وتفجير 1519 لغم وعبوة ناسفة وقذائف غير منفجرة في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز اليمنية ومنها 22 لغماً مضادا للأفراد.

كما شملت عملية الإتلاف 170 لغماً مضاداً للدبابات، و1305 قذيفة وذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى 22 عبوة ناسفة مرتجلة.

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وفي تصريح خاص بمكتب "مسام" الإعلامي، قال مشرف فرق "مسام" في محافظة تعز، "إن الألغام التي تم إتلافها اليوم هي حصيلة ماتم نزعه من قبل الفرق خلال الأشهر الماضية في مديريات جبل حبشي، والشعب عكاد، والكدحة".

وأشار المشرف إلى أن تلك الألغام كانت تشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين في تعز، وتقف عائقاً أمام أي مشاريع تنموية في هذه المديريات.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إنه بفضل جهود مشروع "مسام" انتهت معاناة المواطنين وعادت الحياة بشكل آمن في جميع المناطق التي تدخل فيها "مسام".

وطالب البحر باستمرار عمل "مسام" حتى يتم تأمين جميع مديريات المحافظة من علب الموت المتفجرة.

يُشار إلى أنه في سبيل تعزيز الأمن في المنطقة، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقية لنزع الألغام والذخائر غير المنفجرة مع شركة "دايناشيلد" تضامنا مع شركة "دايناسيف" (الشرق الأوسط لإدارة المشاريع) وبمشاركة (Dynasafe Area Clearance Group) الإنجليزية، بإطلاق المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، الذي يهدف إلى التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

المصدر: مشروع "مسام"