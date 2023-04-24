"إغاثي الملك سلمان" ينزع 625 لغما باليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 625 لغما زرعها الحوثيون باليمن خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري.

ونزع "مسام" 20 لغما مضادا للأفراد، و180 لغما مضادا للدبابات، و420 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.

كما نزع المشروع، 8 ألغام مضادة للأفراد و91 لغما مضادا للدبابات و209 ذخائر غير منفجرة و4 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع 12 لغما مضادا للأفراد و89 لغما مضادا للدبابات و211 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أبريل حتى الآن 2.223 لغما.

وحسب المصدر نفسه وصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية عمل مشروع "مسام" 395 ألفا و245 لغما زرعها الحوثيون بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

المصدر: واس