جريمة مروعة تهز مدينة صفاقس التونسية

شهدت منطقة حي الحبيب بمدينة صفاقس التونسية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها عائلة تتكون من أب وأم وابنتهما الصغيرة.

هذا وتوجهت السلط الجهوية والأمنية والقضائية إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجريمة وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بنقل جثث الضحايا إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح، فيما انطلقت الأبحاث القضائية للوقوف على أسباب الجريمة وملابساتها.

وأوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 هشام الكسيبي في تصريح لـ"شمس إف إم" أن أطوار الجريمة جدت بين العاشرة والحادية عشرة من ليل أمس الأربعاء، لافتا إلى أن الأب من مواليد 1963، والأم تعمل كمعلمة، والابنة عمرها 10 سنوات.

وذكر أن الابن طالب، وهو من أبلغ عن الجريمة، موضحا أنه تم تحريز سكين كبيرة بمحيط الجريمة، وقد تم فتح تحقيق جنائي من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد على معنى الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية.

المصدر: "موزاييك إف إم" + "شمس إف إم"