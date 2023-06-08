وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة في سوريا يتطلب حوارا مع دمشق

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، قال الأمير فيصل بن فرحان: "حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق"، مؤكدا أن "الحوار معها يساهم في حل المشاكل الإنسانية هناك".

في حين صرح بلينكن بالقول: "لا نعتقد أن اندماج سوريا مجددا في الجامعة العربية كان قرارا صحيحا".

وأردف بلينكن: "متفقون مع شركائنا بشأن الأمور التي على الرئيس السوري بشار الأسد الالتزام بها".

وترأس بلينكن اليوم، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.

المصدر: "العربية"