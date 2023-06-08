تجار المخدرات يقتلون ضابط شرطة مصريا

قتل ضابط بالمباحث المصرية وأصيب شرطي آخر، في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات المطلوبين على ذمة قضايا بقرية عرب الكلابات بأسيوط في صعيد مصر.

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وشنت قوات أمن أسيوط، صباح اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.

وخلال مداهمة منازل المطلوبين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه الشرطة، مما أسفر عن مقتل ضابط مباحث يدعى "مصطفى.ع" شهرته كلبش، وإصابة شرطي آخر، ومقتل تاجر مخدرات من المطلوبين.

وحاصرت قوات الأمن المطلوبين، وأغلقت مداخل ومخارج قرية الكلابات.

وقالت مصادر أمنية في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن قرية الكلابات دائرة مركز الفتح من القرى المسجل بها عدد من البؤر الإجرامية في تجارة المخدرات والأسلحة والسرقات، موضحا أن قوات الأمن تشن حملات أمنية على مدار العام للقبض على المطلوبين.

المصدر: الشروق