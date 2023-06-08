منع إعلامية كويتية شهيرة من دخول لبنان (فيديو)

منعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي أمس وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت.

وكتبت السعيد في تغريدة على "تويتر": "أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما أدري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وابدي ... شكرا لبنان".

انا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما ادري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وابدي ... شكراً لبنان #فجر_السعيد — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 7, 2023

وأشارت في تغريدة أخرى إلى مشاركتها في برنامج تلفزيوني لبناني سألت فيه عن "حزب الله"، وقالت: "أستاذ رودولف سألتني بالحلقه بأن حزب الله ديمقراطي ورغم هجومي عليه سمح بدخولي لبنان مهووووووووو؟!!!! اممممممممممم أنا محجوزه بمطار لبنان من الساعه سبع ونص حتى الآن أنتظر أي طياره تعيدني الى بلدي لأن ممنوع دخولي لبنان الجماعة طلعوا حساسين".

أستاذ رودولف سألتني بالحلقه بأن حزب الله ديمقراطي ورغم هجومي عليه سمح بدخولي لبنان مهووووووووو؟!!!! اممممممممممم انا محجوزه بمطار لبنان من الساعه سبع ونص حتى الآن أنتظر أي طياره تعيدني الى بلدي لإن ممنوع دخولي #لبنان الجماعه طلعوا حساسين 🥲🥲🥲 https://t.co/CescpWtZ1B — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 8, 2023

كما نشرت فيديو تحدثت فيه عن ما حصل معها في مطار بيروت، كاشفة أن عليها منعا دائما من دخول لبنان، وأنه يجب ترحيلها إلى بلادها.

وأضافت: "ما حصل لا يعني أنني لا أحب الشعب اللبناني.. لكن أنتم تعرفون ظروف لبنان ومن هو صاحب القرار، والموضوع سياسي بحت، وبسبب آرائي السياسية وعدم تحمل الرأي الآخر".

المصدر: RT