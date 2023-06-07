مرتضى منصور يطلق اسم "الشهيد محمد صلاح" على إحدى منشآت نادي الزمالك المصري

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إطلاق اسم "الشهيد محمد صلاح" على إحدى منشآت نادي الزمالك لتخليد ذكراه وما قدمه للوطن.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي إن "الشهيد محمد صلاح بطل ورجل وقام بدور بطولي للدفاع عن وطنه".

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وأضاف مرتضى: "سندشن منشأة باسم الشهيد محمد صلاح في نادي الزمالك، لأنه لا يقل عن الشهيد أحمد منسي، ضحية الإرهاب، ولا يقل عن الشهيد أحمد أبو الدهب، ضحية الإرهاب".

وأضاف: "ننوي فعل شيء يليق باسم الشهيد محمد صلاح، في نادي الزمالك، من أجل تخليد ذكراه، وأنا هنا أتحدث كمواطن، ولست مسؤولا سياسيا أو مسؤولا عن حزب".

وعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة لا علاقة لها بالرياضة، أبرزها إنشاء حزب سياسي تحت مسمى "الإخلاص".

والمجند المصري محمد صلاح (22 سنة) منفذ حادث الحدود، قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية الإسرائيلية.

ودخل الشاب لتأدية الخدمة العسكرية عام 2022 (دفعة يونيو، يقضي خدمة 3 سنوات)، وخدم كفرد شرطة (أمن مركزي) على الحدود مع إسرائيل شمال سيناء عند العلامة الدولية 47 (تنص اتفاقية السلام أن النقاط الحدودية يتواجد بها أفراد شرطة وليس جيش).

المصدر: وسائل إعلام مصرية