أول تعليق من شقيق الجندي المصري محمد صلاح على حادث الحدود وقتل شقيقه 3 جنود إسرائيليين (صورة)

نشر شقيق الجندي المصري محمد صلاح، منفذ عملية الحدود في سيناء الذي لقي حتفه بعدما قتل 3 جنود إسرئيليين، وأصاب ثالثا، صورة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لشقيقه مع تعليق عليها.

وكتب محمود صلاح شقيقه معلقا على الصورة: "أخي ابن أمي وأبي.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق أخي الشهيد البطل لمحزونون".

Legion-Media

وأضاف: "أفتخر بك وكل العالم يفتخر بك أخي الشهيد محمد صلاح الشهيد بكل فخر واعتزاز".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية