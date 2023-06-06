أول تعليق من شقيق الجندي المصري محمد صلاح على حادث الحدود وقتل شقيقه 3 جنود إسرائيليين (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgfh
نشر شقيق الجندي المصري محمد صلاح، منفذ عملية الحدود في سيناء الذي لقي حتفه بعدما قتل 3 جنود إسرئيليين، وأصاب ثالثا، صورة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لشقيقه مع تعليق عليها.
وكتب محمود صلاح شقيقه معلقا على الصورة: "أخي ابن أمي وأبي.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق أخي الشهيد البطل لمحزونون".
Legion-Media
وأضاف: "أفتخر بك وكل العالم يفتخر بك أخي الشهيد محمد صلاح الشهيد بكل فخر واعتزاز".
المصدر: وسائل إعلام مصرية