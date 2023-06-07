نقل سياسي مصري بارز إلى العناية المركزة

كشف سمير عليش، القيادي في الحركة المدنية المصرية، تفاصيل الحالة الصحية للحقوقي والقيادي في الحركة جورج إسحاق، موضحا أنه تم نقله إلى العناية المركزة.

وأوضح عليش في تصريحات صحية أنه من المقرر أن يظل في العناية المركزة لمدة 48 ساعة، لحين الاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

يأتي هذا فيما نشر السياسي حمدين صباحي، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: خالص الدعاء بأتم الشفاء للأخ الحبيب الرمز الوطني الكبير جورج إسحاق شفاه الله وعافاه.

يذكر أن جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تعرض في عام 2022 لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات في محافظة القاهرة، حيث تعرض لأكثر من أزمة صحية خلال الأشهر الماضية، والتي منعته من المشاركة في أنشطة واجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان وقتها بطلب للجهات المعنية من أجل تحمل الدولة النفقات الخاصة بعلاج السياسي البارز وأقدم أعضاء المجلس، وعضو لجنة الحقوق السياسية والمدنية.

ويعتبر إسحاق أحد أبرز الوجوه السياسية في مصر خلال السنوات الماضية، حيث شارك في تأسيس حركة "كفاية"، وشغل منصب المنسق العام لها والمتحدث الرسمي باسمها ومسؤول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد أبرز أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، في فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر.

القاهرة 24