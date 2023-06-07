خبير يتحدث لـRT عن تحركات من المرشد الأعلى في إيران تجاه مصر

أكد السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن التقارب بين القاهرة وطهران اقترب بشكل كبير.

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وأضاف في تصريحات خاصة لـRT، أن عودة العلاقات بين مصر وطهران يتم التفاوض عليها منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن الجناح المقرب من المرشد الأعلى الإيراني في طهران هو من يعمل حاليا على عودة العلاقات بين البلدين.

وأعرب السفير رخا أحمد حسن عن توقعه بأن "تشهد الفترة القريبة القادمة تبادل العلاقات بين القاهرة وطهران، في ضوء التقارب الموجود حاليا".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رحب باستئناف العلاقات مع مصر، وذلك أثناء استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا.

وأوضح خامنئي أن بلاده ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة.

كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي عن استعداد حكومة بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من جانب وزارة الخارجية.

المصدر: RT