برنامج الأغذية العالمي: نواجه تحديات في الوصول إلى الخرطوم

أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه يواجه تحديات كبيرة في سبيل الوصول إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أنه سيواصل توزيع المواد الغذائية في المنطقة بمجرد أن يسمح الوضع الأمني.

ونقلا عن البرنامج، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن نحو 20 ألف شخص محاصر في أم درمان تلقوا مساعدات من البرنامج في الفترة بين 27 و30 مايو، مبينا أن البرنامج يهدف إلى تكثيف المساعدات في الخرطوم لدعم 500 ألف شخص، بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وقال ستيفان دوجاريك إن هذا الأمر يعد تذكيرا آخر بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية.

في هذه الأثناء، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين وصول أكثر من 13,000 شخص إلى منطقة أم دافوق الحدودية مع جمهورية أفريقيا الوسطى هربا من الصراع.

وذكرت المفوضية أن الوافدين الجدد- وغالبيتهم من النساء والأطفال- جاءوا من مدينة نيالا، وقالوا إنهم واجهوا العديد من الصعوبات في الطريق إلى أم دافوق، مثل تهديدات الرجال المسلحين، والابتزاز، والاعتداء الجسدي والعنف الجنسي.

وأشارت المفوضية إلى أنها وزعت مع برنامج الأغذية العالمي مواد الإغاثة الأساسية والمياه والغذاء على الوافدين الجدد.

المصدر: UN news