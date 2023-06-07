مصر.. مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي لأول مرة

أعلن المحامي المصري المشهور مرتضى منصور، عن تأسيسه حزبا سياسيا، تحت اسم "حزب الإخلاص"، حيث أعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي.

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وقال مرتضى منصور في كلمته بالمؤتمر الصحفي: "قررنا نحن مجموعة من المصريين الوطنيين والمصريات الوطنيات تأسيس حزب سياسي".

وأضاف: "هذا الحزب يتكون من سيدات ورجال، وجميع الأعمار، ومسلمين ومسيحيين، ومن كل أفراد المجتمع، ولا يوجد له علاقة بالأهلي أو الزمالك".

وتابع: "في هذا الحزب، لا يوجد به تمييز عنصري، لا لون أو دين أو غيره، هو حزب لكل المصريين، ويضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في القانون والدستور والاستثمار والاقتصاد والسياسة الخارجية".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "الحزب اسمه حزب الإخلاص، لأن أهدافه هي الإخلاص لله وللوطن وللشعب".

المصدر: الشروق