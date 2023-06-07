نبيه بري يكشف عن مرشح الرئاسة اللبنانية المفضل لأمل وحزب الله

نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن ثنائي "أمل" و"حزب الله" سيصوتان بورقة بيضاء خلال الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا التصويت لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

وقال بري: "سنصوت لسليمان فرنجية. كلنا سنصوت له. نحن وحلفاؤنا. لم يقل أحد منا إنه سيصوت بورقة بيضاء. صوتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيحنا لفرنجية. ولو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

ولدى سؤاله عما إذا كان موقفه قاطعا ونهائيا، أجاب: "ألم نرشحه؟ رشحناه. إذا لم نصوت له فنكون قد تخلينا عنه. قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين. هذا موقف سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد".

وعما إذا يتخوف من تعطيل الجلسة المقبلة، أشار إلى أن "هناك من قال قبلا ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك".

وحينما سئل عن انقسام المجلس على النحو الذي يرافق جلسات انتخاب الرئيس، عزا السبب إلى قانون الانتخاب "وهو أسوأ قانون انتخاب عرفناه"، مضيفا: "لم أسمع ولم يسمع أحد في الدنيا أن يُمنع المجلس النيابي من التشريع والحكومة من الاجتماع للضرورة".

يذكر أن النائب ميشال معوض أعلن سحب ترشيحه من الرئاسة لصالح الوزير السابق جهاد أزعور، الذي تبنى ترشحه حزب القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وكتل برلمانية ونواب مستقلون، بعد تبني ثنائي أمل وحزب الله ترشيح فرنجية.

المصدر: "الأخبار" + RT