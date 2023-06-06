أطراف النزاع في اليمن تفشل من جديد بالتوصل لاتفاق حول مصير الأسرى لدى الطرفين

‏قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى، إن الخلاف حول مصير الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية لا يزال قائما.

وأوضح المرتضى إن الحكومة اليمنية رفضت العرض المقدم من قبل الحوثيين بالإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان، مقابل إفصاح الحكومة عن مصير مجموعة الأسرى والمعتقلين في سجونهم، الذين سبق أن قدم الحوثيون كشفا بأسمائهم.

ونشر المرتضى تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "تم إبلاغنا من قبل الأمم المتحدة أن طرف مرتزقة مأرب رفضوا العرض المقدم من قبلنا بالإفصاح عن مصير محمد قحطان مقابل أن يفصحوا هم عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم قدمنا بهم كشفا قبل أيام".

وأضاف، أن هذا الرفض "دليل على أن هدفهم ليس كشف مصير قحطان بقدر ما هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني، وإفشال كل الجهود المبذولة لاستكمال عمليات التبادل المتفق عليها".

ومحمد قحطان هو عضو في الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في اليمن، وجرى اعتقاله من جانب جماعة أنصار الله في صنعاء في 5 أبريل 2015.

تم إبلاغنا من قبل الأمم المتحدة أن طرف مرتزقة مأرب رفضوا العرض المقدم من قبلنا بالإفصاح عن مصير محمدقحطان في مقابل أن يفصحوا هم عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم قدمنا بهم كشفاً قبل أيام.

مما يدلل على أن هدفهم ليس كشف مصير قحطان بقدر ما هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني،… — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) May 25, 2023

المصدر: "تويتر" + RT