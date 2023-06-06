السيسي يقدم التعازي لإسرائيل

كشف بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم تعازيه العميقة للإسرائيليين بسبب حادث الحدود خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.

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فيما شكر نتنياهو الرئيس المصري على ذلك وعلى التزامه بتحقيق مشترك حول عملية الحدود الأخيرة التي قتل وأصيب فيها 4 جنود إسرائيليين.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن "كلا الزعيمين عبرا عن التزامهما باستمرار تعزيز السلام والتعاون الأمني، الذي يشكل قيمة هامة للقاهرة وتل أبيب".

فيما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، إن "الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود".

وأضاف البيان أنه "أكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي على أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إنه "فجر يوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT