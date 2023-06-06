السعودية.. إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 650 ألف حبة كبتاغون (فيديو)

تمكنت هيئة الجمارك السعودية من إحباط 3 محاولات لتهريب 651,909 حبة كبتاغون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية، عثر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عدد من المنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط محاولة تهريب 93,750 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد أن عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء ضباء.

فيديو | الجمارك تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 650 ألف حبة كبتاجون وتقبض على مستقبليها وعددهم 7 أشخاص#الحرب_على_المخدرات#الإخباريةpic.twitter.com/nYV9W1AmIr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2023

وفي المحاولة الثانية تمكن جمرك ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 356,559 حبة خاضعة للرقابة الطبية، عثر عليها مخبأة في إرسالية بضائع متنوعة وردت عبر الميناء، في حين تم إحباط محاولة تهريب ثالثة في جمرك الحديثة، حيث عثر على 201,600 حبة كبتاجون مخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وأفادت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص.

المصدر: "عكاظ"