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زوجة الرئيس المصري تدعو إلى التحلي بالمسؤولية المشتركة تجاه الثروات الطبيعية للبلاد

أخبار العالم العربي

زوجة الرئيس المصري تدعو إلى التحلي بالمسؤولية المشتركة تجاه الثروات الطبيعية للبلاد
Legion-Media
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دعت زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، فئات الشعب المصري إلى التحلي بالمسؤولية المشتركة تجاه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وذكرت في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة، التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها، من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة".

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المصدر: موقع "مصر تايمز"

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