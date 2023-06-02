مصر.. وزارة البيئة المصرية تكشف سبب العاصفة الترابية غير المألوفة

أوضحت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي لأول مرة في تاريخ مصر، نتيجة ظاهرة التغير المناخي، وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر.

وقالت الوزيرة إن "المشهد الذي شاهدناه اليوم بسبب العاصفة الترابية جديد علينا ولكنه ليس بجديد على ظاهرة التغير المناخي".

وأضافت أن "تغير المناخ حقيقة وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر هو نتيجة هذا التغير".

كما أشارت وزيرة البيئة في تصريحات تليفزيونية، إلى أن التغيرات المناخية ستختلف من فترة لأخرى، قائلة: "لم نتعود على مشاهدة تأثير التغير المناخي ولكن يجب التعود على مثل هذه الظواهر".

وأكدت أن "الدولة مستعدة للتغيرات المناخية ولديها نظام للإنذار المبكر على مستوى الجمهورية، مشيرة أن "نظام الإنذار المبكر يخبرنا بموعد ومكان تركز الملوثات".

وتابعت: "تغير المناخ حقيقة، والدولة مستعدة للعاصفة الترابية طوال الفترة الماضية، الأتربة وصلت 10 أضعاف في الفترة من الواحدة الى الثالثة عصرا وهذا التلوث يحدث لأول مرة".

وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن مشروع لإدارة تلوث الهواء يوم الاثنين المقبل، في ضوء جهود مواجهة التغيرات المناخية، وأن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء البلاد".

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المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري