مصر.. إحالة البلوغر هبة سيد وابنها وزوجها للجنايات بتهمة "الإتجار بالبشر"

أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين، بإحالة المتهمة هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعي وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، بتهمة "الاتجار بالبشر".

وطالبت النيابة العامة المصرية "بضبطها وإحضارها وحبسها، كالمتهمين الآخرين، احتياطيا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهم عما أسند إليهم من ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هم أطفالها".

وأوضحت النيابة أنها "استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر وترويجها".

وأضافت النيابة أن "ابنها اضطلع بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، فضلا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريا، والمعاقب عليها بقانون العقوبات، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

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المصدر: القاهرة 24