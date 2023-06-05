القبض على مسؤول مصري خلال تقاضيه رشوة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مأمور جمرك بالمطار بمبنى الركاب، أثناء تمرير مسافر دون تفتيش جمركي لتسهيل عملية تهريب سبائك ذهبية كبيرة.

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وضبطت سلطات مطار القاهرة راكبا مصريا قادما من إمارة أبوظبي على رحلة مصر للطيران بحوزته 25 كيلو بواريك شعر، و4 سبائك ذهبية، وكمية من سائل مبيد حشري يستخدم في الزراعة.

وقال مصدر إن المعلومات والتحريات بيّنت أن الراكب أثناء إنهاء إجراءات وصوله للدخول ضبطت السلطات بحوزته 4 سبائك تزن 200 كيلوغرام.

وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن مأمور الجمرك، ارتكب الواقعة مقابل مَبلغ مالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8970 لسنة 2023 جُنح النُزهة، وتولت نيابة النزهة التحقيقات في الواقعة.

المصدر: القاهرة 24