تحذير عاجل في مصر من يومي الخميس والجمعة

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، منار غانم، إن هناك منخفضا جويا قادما من الصحراء الغربية يومي الخميس والجمعة سيؤدي لزوبعة من الرمال والأتربة.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من الهام هذه الفترة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة حتى لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وهذه الفترة نسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، ومن الهام تناول المرطبات والسوائل وشرب المياه، مشيرة إلى أننا مازلنا بفصل الربيع المعروف بتغيراته الحادة والسريعة والتغير الكبير بحالة الطقس.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة سيكون بمناطق محدودة من الجمهورية والكتل الهوائية هذا الأسبوع معظمها شمالية قادمة من البحر المتوسط ولا يوجد عليها أتربة ورمال مثارة، ولذلك اليوم وغدا لن يكون هناك أي أتربة ورمال مثارة، ولكن يوم الأربعاء تبدأ بعض الكتل الهوائية بالمناطق العربية تكون مثيرة للرمال والأتربة ومع يومي الخميس والجمعة قد تتقدم للمناطق الداخلية.

المصدر: أخبار اليوم