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الضفة الغربية.. وفاة الطفل محمد هيثم التميمي ابن العامين متأثرا بإصابة برصاص القوات الإسرائيلية

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الضفة الغربية.. وفاة الطفل محمد هيثم التميمي ابن العامين متأثرا بإصابة برصاص القوات الإسرائيلية
Globallookpress
جنود إسرائيليون
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توفي الطفل الفلسطيني ، ابن العامين، متأثر بجروحه، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل يومين في بلدة النبي صالح غرب رام الله بالضفة الغربية.

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وكان الطفل التميمي قد أصيب برصاصة في رأسه خلال الإطلاق العشوائي للنيران من قبل القوات الإسرائيلية خلال مطاردة شبان نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، كما أصيب والده.

ونقل التميمي وهو بحالة حرجة وغير مستقرة إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير، جنوب تل أبيب، بواسطة طائرة مروحية إسرائيلية، بعد أن حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، فيما نقل والده إلى أحد مستشفيات رام الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، أن تحقيقا أوليا أظهر أن الطفل محمد ووالده أصيبا بنيران أطلقها جنوده، ردا على إطلاق نار استهدف نقطة عسكرية قرب مستوطنة "نفيه تسوف" القريبة من بلدة النبي صالح شمال غربي رام الله، وأضاف أن "التفاصيل قد الفحص".

الضفة الغربية.. وفاة الطفل محمد هيثم التميمي ابن العامين متأثرا بإصابة برصاص القوات الإسرائيلية
RT
الطفل محمد

المصدر: RT +عرب 48

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