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حملة اعتقالات واسعة بالضفة وإصابات خلال مواجهات مع مستوطنين في نابلس

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حملة اعتقالات واسعة بالضفة وإصابات خلال مواجهات مع مستوطنين في نابلس
Globallookpress
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شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين فيما اقتحم مستوطنون قرية في نابلس وهاجموا الأهالي بحماية القوات الإسرائيلية ما أدى إلى سقوط إصابات.

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ووفق وسائل إعلام محلية، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منازل فلسطينيين واعتقلت شبانا من بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، بلدة روجيب بمحافظة نابلس، ومخيم عقبة جبر في أريحا.

كما اعتقلت 15 شابا خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة المغير قضاء رام الله.

ولفت موقع "عرب 48" إلى أنه جرى تحويل الفلسطينيين المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بتهمة المشاركة في "أعمال مقاومة شعبية".

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال صد هجوم للمستوطنين على بلدة برقة قضاء نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت في ساعات الليل الحي الغربي في برقة، وهاجمت المنازل وحطمت عددا من السيارات.

وتصدى عشرات الفلسطينيين للمستوطنين، ودارت مواجهات عنيفة، واقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتعاملت طواقم الإسعاف مع 23 إصابة بينها إصابة بشظية بالرجل و22 حالة اختناق بالغاز.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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