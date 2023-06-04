رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يحذر من تخريب العلاقات مع مصر

دعا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، عاموس يادلين، تل أبيب إلى عدم تخريب العلاقات مع مصر، باعتبارها أفضل وأقوى جيران لإسرائيل.

הפיגוע בגבול מצרים | ראש אמ"ן לשעבר האלוף במיל' @YadlinAmos, אצל @efitriger: "יש לנו יחסי שלום קר עם מצרים, אך דווקא לאחרונה הקשר התחיל להתחמם. מדובר באירוע קשה וכואב, אבל אסור לתת לו לחבל ביחסים עם השכנה הכי חזקה שלנו" — גלצ (@GLZRadio) June 4, 2023

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن يادلين، قوله إن "لدى بلاده علاقات سلام باردة مع مصر، لكنها ازدادت دفئا في السنوات الماضية، وإن واقعة مقتل 3 جنود مؤلمة وصعبة".

وكان وزير الدفاع المصري، محمد زكى، قد تحدث مساء أمس السبت، هاتفيا مع نظيره الإسرائيلى، يوآف جالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر السبت، على الحدود المشتركة بينهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا جغالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين.

وأوضح المتحدث العسكري المصري أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يوآف جالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ"الخطيرة" التي وقعت فجر السبت.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي