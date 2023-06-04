نشروها دون علمه.. صورة على "فيسبوك" تتسبب بأذى كبير لشاب مصري (صورة + فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب مصري أثناء قيادته دراجة نارية وهو يحمل جسما قال البعض إنه قدم لجثة بشرية.

وردا على ذلك، قال محمد نصر صاحب صورة المانيكان "لمصر تايمز "، إن الصورة التي تم التقاطها تسببت له بأذى كبير، حيث صرح "حالي وقف وبيتي هيتخرب".

وأوضح محمد، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، أن الصورة تم التقاطها له دون علمه يوم 27 مايو الماضي أثناء عمله في توصيل طلب عبارة عن مانيكان ملابس إلى منطقة المقطم في محافظة القاهرة.

وأشار نصر إلى أن الأجهزة الأمنية وتحرياتها أكدت براءته من اتهامات البعض له بأنه يحمل جثة، وأنه كان أثناء عمله يقوم بتوصيل مانيكان خاص بعرض الملابس.

وأفاد صاحب الصورة التي أثارت الجدل بأن كل ما يطلبه توضيح الأمر للناس وأن المنشور والصورة كانت لمانيكان ملابس وليست صورة لجثة حقيقية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الصورة، حيث تأكد أنها تمثال لعرض ملابس "مانيكان"، ففي يوم 27 مايو قام مالك أحد محال الملابس الجاهزة بطلب إحدى شركات النقل لتوصيل التمثال من محله إلى منطقة المقطم بالقاهرة.

وعلى إثر ذلك توجه مالك الدراجة النارية إلى المحل المذكور واستلم المانيكان وفكه ووضعه داخل كيس حتى يتمكن من نقله على الدراجة النارية حيث ظهرت منه القدم والتي أحد المارين بجواره ونشرها على "فيسبوك".

يُشار إلى أن مالك المحل نشر تدوينة على "فيسبوك" عقب تداول الصورة على بعض الصفحات الساخرة، أكد فيها ما صرح به الشاب.

المصدر: "مصر تايمز"