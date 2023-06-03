مفكر مصري يكشف لـRT "ما وراء" مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص مصري

أكد المفكروالقيادي في الحزب الناصري عبد الحليم قنديل أن الشعب المصري "ليس ملزما باتفاقيات سلام ولا باعتراف بعدو تاريخي وهذا أمر لا جدال فيه".

وجاءت تصريحات قنديل لـRT، تعليقا على حادث مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين برصاص جندي مصري، مشيرا إلى أن هناك 100 ألف شهيد مصري ارتقوا ضحيّة الحروب مع هذا الكيان الغاصب، وأن عدد الشهداء من الجنود المصريين يفوق ما قدمته الدول العربية وحتى فلسطين.

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وأضاف المفكر الناصري أن "الشعب المصري لايصالح أبدا على دم ولايساوم على حق، وأن الشعور السائد لدى المصريين بعد 40 سنة من توقيع المعاهدة هو الكراهية لكل ما هو صهيوني ورفض التطبيع".

هذا ووصف قنديل الجندي المصري بـ"الشهيد الذي عبّر عمّا يكنّه كل مصري تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل الفلسطينين واغتصب حقوقهم وشرّدهم ، ولفت النظر إلى نجاح الجندي المصري في عبور الحدود ببسالة وإقدام وشجاعة ليقتل 3 جنود ويصيب آخرين بينهم ضابط."

ونوّه إلى حقيقة لا جدال فيها والتي تتمثّل في أنّ الجندي المصري معروف بشجاعته وإقدامه على القتال بكل ما أوتي من عزيمة، وهو الأمر الذي ليس بالجديد بل يذكّرنا ببطولات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

واختنم قنديل بالقول: "الرساله المستفادة مما جرى اليوم هي أن المصريين لا ينسون ثأرهم مهما توالت السنوات، وأن التطبيع مع من وصفه بالعدو الإسرائيلي هو أضغاث أحلام لامحل لها من الواقع".

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وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن وزير الدفاع المصري محمد زكي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يواف جالانت، لبحث ملابسات حادث اليوم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال بيان الجيش المصري: "قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلى "يواف جالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم